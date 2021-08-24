Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, как приняла решение покраситься в фиолетовый и почему вернулась к прежнему цвету волос.

«Не то, чтобы спрашивала, поставила в известность родителей. Проходила 2,5-3 месяца, и все. Сейчас начинается соревновательный сезон, и не под все мои программы подходит этот цвет», — сказала Косторная в интервью Первому каналу.

Сегодня, 24 августа, спортсменке исполнилось 18 лет. По словам Косторной, больше всего она радуется полной дееспособности и тому, что может самостоятельно делать всё что угодно, не спрашивая ни у кого разрешения.

Напомним, Косторная выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Так как в прошлом сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она осталась его действующей победительницей. Также в ее активе победы на двух этапах Гран-при и в финале серии.