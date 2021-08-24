Российский футбольный союз (РФС) озвучил судейские назначения на матч «Зенит» — ЦСКА в пятом туре Российской Премьер-Лиги.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.

Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в четверг, 26 августа, и начнется в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков. «Армейцы» с девятью баллами — пятые.