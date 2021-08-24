Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Нейтральные, нормальные. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», — сказала Медведева в интервью ютуб-каналу Fametime TV.

Спортсменка призналась, что очень не любит, когда ей приписывают плохие отношения с кем-либо и тем более когда говорят, что она кого-то оскорбляет.

«Возможно, я злилась. Но я точно знаю, что я человека никогда не обижала. Но когда мне приписывают, что я кого-то оскорбляю и что я вообще такая мразь, ну… Кому это понравится?» — сказала Медведева.

По словам Евгении, они с Загитовой один раз обсудили эту тему после того, как поудаляли друг друга из друзей, а затем добавили обратно.

«Я как-то подошла, говорю: может, ну как-то так, отношения же у нас нормальные. Но как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось, я думаю – ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста», – сказала Медведева.

Напомним, слухи о конфликте между Медведевой и Загитовой пошли после Олимпийских игр в Пхенчхане, где Алина заняла первое место, а Евгения — второе. Когда Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе, тренер заявила, что Евгения просила «придержать Алину в юниорах».