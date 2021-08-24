Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород» среди госкорпораций.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство спорта. Пока спонсор не будет найден, «Нижний Новгород» будет частично финансироваться из областного бюджета. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки к закону о бюджете региона на текущий год, предложенные правительством Нижегородской области. «Нижний Новгород» может дополнительно получить 350 миллионов рублей.

Напомним, «Нижний Новгород» проводит дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. Главным тренером является экс-игрок «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков. Под его руководством команда набрала семь очков в пяти турах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.