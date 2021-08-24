Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в пятом туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Специалист обратил внимание на то, что армейцы выиграли два последних матча.

«И состав, и амбиции у клуба самые высокие. Нам предстоит очень сложный матч против одного из соискателей чемпионства в нашей лиге. Что касается последних матчей, то они действовали достаточно уверенно. Может быть, они не так много прессингуют, как при том же Гончаренко, но и рисунок, и почерк, и то, чего хочет команда — все это видно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» — ЦСКА состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в четверг, 26 августа, и начнется в 20:45 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, в роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин.

После пяти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков. «Армейцы» с девятью баллами — пятые.