Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пока не планирует завершать соревновательную карьеру.

«Из-за пропуска прошлого сезона в связи с травмами поняла, что не буду бороться за отбор на Олимпиаду. Пока не планирую делать заявление об уходе из большого спорта», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Напомним, в 2018 году Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане — в личном и командном первенстве. После этого она покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась к Тутберидзе, но на соревнованиях не выступала из-за проблем со здоровьем. Предстоящий сезон Евгения также пропустит, поскольку выступает в ледовом шоу «Анна Каренина».