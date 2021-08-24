Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют бразильца Клаудиньо за сине-бело-голубых. Он отметил, что у команды остается не так много времени, чтобы посмотреть на новичка перед играми в Лиге чемпионов.

«Конечно, мы должны понять его сильные качества, постараться внедрить его в систему команды. Сейчас мы как раз находимся в процессе поиска — даем ему играть как можно больше. Что касается его игры, то, думаю, что он сыграл нормально, даже хорошо для первого матча», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

По мнению тренера, со временем взаимодействие Клаудиньо с Малкомом и Венделом станет лучше, чем в дебютном матче. Сейчас главная задача — нарабатывать взаимодействие и понимание того, как игроку действовать в определенных моментах.

Напомним, Клаудиньо вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уфой» (1:1) в пятом туре РПЛ.

В четверг, 26 августа, «Зенит» сыграет с ЦСКА на своем поле в рамках шестого тура, игра на «Газпром-Арене» стартует в 20:45 мск.