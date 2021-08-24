Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что никогда не получала похвалу от Этери Тутберидзе.

«Мама с бабушкой — да (хвалили — прим.), тренер — нет. После первого чемпионата мира, возможно, мне это не особо нужно было, потому что мне было 15 лет, я вообще не сообразила, что произошло. После второго чемпионата мира хотелось, очень сильно хотелось», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

По словам фигуристки, после каждой победы она продолжала работать в надежде на то, что всё же получит одобрение. Евгения призналась, что в каком-то смысле действительно получала одобрение от Тутберидзе — в виде доверия и проделанной работы.

«Видела одобрение в том, что она увидела тогда во мне маленькой талант. Есть такая книга «Пять языков любви». Я поняла, что в мои языки входят слова. Мне важно слышать.

Я считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно. Бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно себя заставить. Перед Олимпиадой было такое, что нога болела настолько, что я выла. И тут помогала жесткость. Ты либо идешь и делаешь, либо ты умираешь в моих глазах», — сказала Медведева.

Напомним, в 2018 году Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане — в личном и командном первенстве. После этого она покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

В сентябре 2020 года Медведева вернулась к Тутберидзе, но на соревнованиях не выступала из-за проблем со здоровьем. Предстоящий сезон Евгения также пропустит, поскольку выступает в ледовом шоу «Анна Каренина».