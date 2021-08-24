Комментатор Нобель Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ» после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. По словам журналиста, он не хотел участвовать в проекте, который похож на «Пусть говорят» или «Окна».

«Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. Интервью, как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям», — написал Арустамян у себя в телеграм-канале.

Арустамян пояснил, что получил редакционное задание, поскольку Мамаев хотел дать интервью именно ему. По словам комментатора, он ехал в Ростов на честный разговор со спортсменом, но в итоге стал участником пиар-перфоманса.

«До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Арустамян.