Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в очередной раз высказался против лимита на легионеров в РПЛ. По мнению специалиста, отмена лимита положительно скажется на результатах российских клубов в Европе.

«Надеюсь, что со следующего сезона он и будет отменен. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдет на пользу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, вчера, 23 августа, клубы РПЛ провели совещание, на котором обсуждались возможные изменения формата лиг и лимита на легионеров.

На данный момент в России действует лимит по схеме «8+17», позволяющий заявлять на сезон восемь иностранных игроков, которым можно выходить на поле одновременно.