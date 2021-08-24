Курбан Бердыев назначен на пост главного тренера «Кайрата», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключён до конца года с возможностью продления ещё на два сезона.

Должность наставника «Кайрата» стала вакантной после отставки Алексея Шпилевского. Исполняющим обязанности главного тренера до назначения Бердыева работал Артём Гавриленко.

Напомним, что в составе алматинцев выступает экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Бердыев в бытность футболистом защищал цвета «Кайрата» в 1977 и с 1981 по 1985 год. С 1991 по 1993 год он входил в тренерский штаб клуба и помог Бахтияру Байсеитову привести клуб к первому чемпионству. В 1993 году Бердыев вышел на поле в качестве футболиста на одну игру.

После сезона работы в турецком «Генчлербирлиги» Бердыев вернулся в «Кайрат», который возглавлял с 1994 по 1995 год.

С 2000 по 2019 год Бердыев работал в России, возглавляя «Кристалл» (2000-2001), «Рубин» (2001-2013, 2017-2019) и «Ростов» (2014-2017). С 27 мая Бердыев работал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».

Под руководством Бердыева «Рубин» выиграл два чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. По данным СМИ, его кандидатура рассматривалась этим летом на пост главного тренера сборной России после отставки Станислава Черчесова. В результате должность занял Валерий Карпин.