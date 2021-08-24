Италия подала заявку на проведение третьего этапа «Гран-при» по фигурному катанию, сообщает официальный сайт Федерации ледовых видов спорта страны.

Этап «Гран-при»-2021/22 должен был пройти с 4 по 7 ноября в Чунцине (Китай), но был отменён.

«С 2017 года мы постоянно проводим крупные мероприятия на нашей территории, демонстрируя возможности и получая важные отзывы, — подчеркнул президент FISG Андреа Гиос. — В прошлом сезоне, в условиях полной пандемии, мы организовали «Гран-при Италии» режиме в полной безопасности, поэтому мы хотим показать нашу готовность и в этом трудном случае. Мы намерены сделать это еще раз, чтобы поддержать наших спортсменов, позволить им соревноваться на таком престижном этапе. Этапе, который, безусловно, будет иметь решающее значение для их подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Теперь мы с нетерпением ждем ответа».

Первый этап «Гран-при» — Skate America — состоится в Лас-Вегасе 22-24 октября. С 29 по 31 октября пройдёт этап в Ванкувере — Skate Canada.

Россия примет этап «Гран-при» с 26 по 28 ноября. В отличие от предыдущих лет, он пройдёт не в Москве, а в Сочи.