Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербург прибыли российские гимнастки — сёстры Дина и Арина Аверины. В аэропорту 23-летних спортсменок и их тренера Веру Шаталину встретили болельщики, журналисты и воспитанницы Центра художественной гимнастики «Жемчужина».

В спортшколе «Жемчужина» Аверины встретятся с юными гимнастками, где обсудят в том числе судейство на Олимпиаде-2020.

Напомним, что Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, а Арина осталась четвёртой. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам. После завершения соревнований российские тренеры и эксперты остались недовольны судейством.