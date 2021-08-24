Накануне, 23 августа, Валерий Карпин объявил итоговый состав своего первого созыва сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В целом итоговая заявка несильно отличается от первоначального состава, но есть пара интересных изменений. Разберём заявку подробнее, а заодно попытаемся спрогнозировать стартовый состав на первый и ключевой матч против Хорватии.

Вратари. Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков, ЛУНЁВ

Первое изменение по сравнению с изначальным составом было обнародовано ещё раньше – в сборную был довызван пятый вратарь Андрей Лунёв. Что смотрится особенно странно на фоне интервью Виталия Кафанова, что новичок «Байера» не приглашён из-за отсутствия игровой практики.

Увы, за три года после ухода Игоря Акинфеева, в сборной России так и не появился однозначный номер один. На Евро-2020 казалось, что этот пост всё-таки занял Матвей Сафонов, но новая метла метёт по-новому, и в созыве Карпина Сафонову не нашлось места даже на пять вратарских вакансий.

Зачем так много вратарей на сборы, пока не до конца ясно. Хочется верить, что это не связано с агентскими делишками, в которых обвиняли Станислава Черчесова. В сети уже шутят, что Карпин так подаёт невербальные сигналы Акинфееву, чтобы он вернулся и помог национальной команде: на смену так и не нашли достойного и решили взять числом.

Кто сыграет?

Скорее всего, с первым номером штаб уже определился. Ключевой матч с Хорватией – не время для экспериментов, и место в воротах, скорее всего, займёт самый опытный – Гильерме.

Защитники. Дивеев, Фернандес, Магкеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Самошников, ПЕТРОВ

Самые серьёзные изменения произошли в обороне. Отцеплены были защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, Фёдор Кудряшов из «Антальяспора» и Сергей Терехов из «Сочи». Исключение двух первых Карпин объяснил так: «Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фёдора Кудряшова в «Антальяспоре».

Отчасти выбор специалиста можно понять. Чистяков всё ещё числится третьим номером в обороне «Зенита» после Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена, при всех проблемах последнего. Хотя с учётом дефицита в центре защиты всё же Чистяков бы точно не помешал, особенно на фоне совсем неопытных Магкеева и Осипенко, пусть и имеющих больше игровой практики.

Отцепление Кудряшова тоже выглядит логичным шагом: защитник в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча и даже не попадал в заявку «Антальяспора». Но, с другой стороны, универсал, способный сыграть и в центре, и слева, мог бы пригодиться.

Исключение из заявки Кудряшова точно говорит о том, что Карпин намерен играть в два центральных защитника. При схеме 5-4-1 или 3-5-2 место Кудряшова в основе даже бы не обсуждалось.

Наконец, исключение из заявки Терехова – вынужденный шаг. Игрок получил травму, и вместо него был вызван опытный тёзка Сергей Петров из «Краснодара». Воспитанник «Зенита» начинал как опорный хавбек, но на Кубани раскрылся на фланге обороны. Его номинальное амплуа – правый защитник, но он, как и зенитовец Караваев, может сыграть и слева.

Таким образом, в составе Карпина остался один чистый левый защитник – Илья Самошников из «Рубина». Зато есть два универсала.

Кто сыграет?

С центром обороны всё в целом ясно: вряд ли Карпин рискнёт довериться Осипенко или Магкееву. Дивеев и Джикия уже более-менее сыгрались по ходу Евро, так что с Хорватией выйдут, вероятно они. Последнему, скорее всего, доверят капитанскую повязку.

Слухи об уходе Фернандеса из сборной оказались сильно преувеличены, так что справа выйдет, скорее всего, он.

Главный вопрос – позиция левого защитника. С этим амплуа в сборной России проблемы были едва ли не со времён Игоря Яновского (в начале нулевых ещё Сенников попылил на этой позиции, хотя в «Локо» он чаще играл центрального). После того, как Гус Хиддинк стал использовать в обороне номинального атакующего хавбека Юрия Жиркова, лучше варианта так никто и не нашёл.

Поскольку схемы в три центральных ждать не стоит, у Карпина слева в обороне остаётся три варианта: Караваев, Петров или Самошников. На Евро эту зону Черчесов спешно затыкал Кузяевым, но вряд ли при схеме 4-5-1 это подходящий вариант. Ещё есть экстравагантный вариант с Черышевым – он на позиции левого защитника немного попробовался в составе «Реала», но с Хорватией это слишком уж авантюрный ход.

Всё же рискнём предположить, что тренер доверится менее опытному Самошникову, который хотя бы более привычен к этой зоне ответственности. В конце концов, в «Рубине» он выглядит неплохо.

Полузащитники. Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, З. Бакаев, Зобнин, Ал. Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Черышев

Единственное изменение в полузащите – отцепленный новичок «Динамо» Денис Макаров. Вот что сказал по этому поводу Карпин: «Он хорошо использует отведённые ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные».

Наверное, ход верный, с учётом того, что Макаров, скорее всего, на поле не выйдет.

Кто сыграет?

Полузащита сборной сейчас – это тёмный непролазный лес. Пока совершенно неясно, кто займёт место в опорной зоне и уживутся ли у Карпина вместе два легионера-плеймейкера – Миранчук и Головин.

Скорее всего, в старте выйдет Дмитрий Баринов. Это чистый волнорез, способный связать оборону и полузащиту и немного развязать руки партнёру по центру полузащиты. Кто составит ему пару – загадка. На вторую позицию претендуют неплохо прогрессирующий в ЦСКА Максим Мухин, сверкающий в начале сезона в «Динамо» Даниил Фомин, опытный зенитовец Далер Кузяев или проверенный спартаковец Роман Зобнин. Всё же рискнём поставить на Кузяева. Хавбек при необходимости сможет смещаться налево и подстраховывать Самошникова.

В атакующей группе было бы закономерно выпустить набравшего сумасшедший ход Рифата Жемалетдинова. Хавбек раззабивался в составе «Локо», окончательно усадив в запас Антона Миранчука. К тому же с учётом очевидности выбора на острие атаки, Жемалетдинов составит перспективную связку с одноклубником. Но вот беда — хавбек пропустит игру с хорватами из-за перебора жёлтых карточек. Вполне вероятно, что вместо него Карпин доверит место на поле опытному Алексею Ионову, тем более, что хавбек знаком ему по игре за «Ростов».

В Европе чемпионаты ещё только стартовали, Головин и Миранчук не до конца набрали форму, а у хавбека «Монако» ещё и травма была. Возможно, с Хорватией тренеры не рискнут выпускать обоих звёздных легионеров, особенно на фоне набравших ход местных футболистов. Скорее всего, Алексей Миранчук займёт знакомую позицию слева, составив атакующее трио с двумя экс-партнёрами по «Локомотиву». А вот Головин начнёт игру в запасе, а под нападающими самое время использовать Александра Ерохина. Хавбек «Зенита» своими бомбардирскими подвигами на старте сезона заслужил это.

Нападающие. Смолов, Заболотный, Тюкавин

Единственная зона, оставшаяся без изменений по сравнению с изначальной заявкой. Карпин пошёл до конца и не стал вызывать ни Дзюбу, ни Соболева, которые пока разочаровывают болельщиков «Зенита» и «Спартака». Смолов и Тюкавин подтвердили правомерность вызова, отметившись голами в пятом туре. Первый оформил дубль и принёс «Локомотиву» победу в центральной игре тура с «Краснодаром» (2:1), а единственный гол второго «Уралу» (1:0) вывел «Динамо» в единоличные лидеры таблицы РПЛ.

Кто сыграет?

Если полузащита сборной сейчас – одна большая загадка, то нападение – очевиднее не придумаешь. Без лишних слов: Фёдор Смолов.

Ориентировочный состав сборной России, версия Nevasport

Разумеется, прогноз состава ещё может претерпеть изменения: в конце концов, никто не застрахован от травм, а повреждение одного ключевого игрока может привести к перестроению всей схемы. Но пока что ориентировочный состав сборной выглядит так:

Гильерме – Фернандес, Дивеев, Джикия, Самошников – Баринов, Кузяев – Ионов, Ерохин, Миранчук – Смолов.

Первый матч под руководством Карпина – против Хорватии – сборная России проведёт 1 сентября в «Лужниках». Начало – в 21:45 по московскому времени.