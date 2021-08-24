Комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ». По его словам, причиной стало скандальное интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, которое противоречит его «профессиональным и этическим ценностям».

«Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна», при всем к ним уважении, — написал Арустамян в Телеграм-канале. — Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду».

По мнению Арустамяна, данное интервью не должно было появляться в эфире спортивного канала, но боссы «Матч ТВ» не вняли его словам, и комментатор написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора, — добавил Арустамян. — Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее».

Недавно Мамаев пережил непростой развод с женой Аланой, после чего оба бывших супруга неоднократно в резкой форме высказывались друг о друге.