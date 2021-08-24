Комментатор Дмитрий Губерниев, работавший на церемонии открытия Паралимпиады в Токио, рассказал об инциденте во время мероприятия. По его словам, делегация Украины покинула церемонию, чтобы не стоять рядом с Россией.

«Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! — приводит «Матч ТВ» слова Губерниева. — Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю Паралимпийского комитета Украины».

При этом глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что стадион покинули не все украинские спортсмены, некоторые досматривали церемонию вместе с россиянами.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Россия будет представлена 242 спортсменами, из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне будут выступать под названием «команда ПКР», нейтральным флагом и гимном.