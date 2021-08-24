Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал слова комментатора Дмитрия Губерниева об инциденте с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио. Губерниев рассказал, что руководитель делегации команды Украины якобы заставил спортсменов покинуть церемонию, чтобы не стоять рядом с командой России.

«Украинская делегация сидит рядом с нами, — цитирует «РИА Новости» Рожков. — Мы с (главой Паралимпийского комитета Украины Валерием) Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают скандал».

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Россия будет представлена 242 спортсменами, из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне будут выступать под названием «команда ПКР», нейтральным флагом и гимном.