«Спартак» в ближайшее время должен подписать контракт с защитником «Синт-Трёйдена» Максимилиано Кауфризом, утверждает «Спорт-Экспресс». Красно-белые согласовали контракт с 24-летним бельгийцем сроком на 4 года. 27 августа игрок должен прилететь в Москву.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, Кауфриз стоит 850 тысяч евро.

Основное амплуа игрока — центральный защитник, при этом он может сыграть в опорной зоне и на правом фланге обороны. Напомним, что «Спартак» предпринимал несколько попыток подписать правых защитников этим летом.

В нынешнем сезоне Кауфриз провёл пять матчей в чемпионате Бельгии. Ранее он выступал за «Беверен», а также отыграл одну встречу за молодёжную сборную Бельгии.

Летнее трансферное окно в России закрывается 7 сентября.