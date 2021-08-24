Полузащитник ЦСКА Никола Влашич близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно. Как сообщает The Telegraph, на 23-летнего хорвата появился новый претендент — лондонский «Вест Хэм». Клуб видит во Влашиче замену Джесси Лингарду. Английский хавбек провёл в «Вест Хэме» сезон-2020/21 на правах аренды, но этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед» и уже успел один раз выйти на замену.

Ранее сообщалось, что интерес к Влашичу проявляет ещё один клуб из Англии — «Эвертон», за который хорват выступал в сезоне-2017/18. Более реальным претендентом на хавбека назывался «Милан», но стороны долго не могли договориться о цене футболиста.

ЦСКА готов отдать лидера команды в аренду за 10 миллионов евро с обязательным выкупом.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате России и отдал один голевой пас.