Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска акционерного общества «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак» и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста красно-белых Татьяну Завьялову.

По её словам, у истца есть 30 дней на подачу апелляции.

«Это только начало спора, я думаю, что «Капитальные активы» будут оспаривать данное решение, — заявила Завьялова. — Собственно говоря, есть соглашение, которое еще никто не оспорил, на нас ляжет обязанность выплаты, конечно, мы не можем быть этим довольны».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и моральный ущерб. «Капитальные активы» подали иск в отношении «Спартака» на сумму 88,3 млн рублей. В иске также содержалось требование признать недействительным решение владельца «Спартака» Леонида Федуна самостоятельно определять сумму компенсации Газизову.

Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.