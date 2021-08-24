Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграме. 19-летняя спортсменка сфотографировалась в купальнике в бане у стилизованной купели.

Подписчики в комментариях восхитились внешностью Загитовой, однако нашлись и те, кто отметил, что спортсменка пополнела.

Загитова на Играх в Пхёнчхане взяла золото в одиночном катании и серебро в командном турнире. Также на её счету победы на чемпионате мира-2019 и чемпионате Европы-2018, победы в чемпионате России и финале «Гран-при». С конца 2019 года Загитова не выходит на лёд в профессиональных соревнованиях. Сперва она взяла паузу в карьере ради участия в ледовом шоу, затем пропустила сезон-2020/21 ради съёмок в передаче «Ледниковый период», а этим летом не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон.