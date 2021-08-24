Гимнастка Арина Аверина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает официальный портал правовой информации. Указом президента РФ Владимира Путина она представлена к награде «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Арина Аверина четыре раза завоёвывала золото чемпионатов мира — два раза в команде и дважды — в отдельных видах. Также на её счету девять золотых медалей чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Токио гимнастка заняла четвёртое место, остановившись в шаге от пьедестала.

Сестра-близнец Арины Авериной Дина на Играх в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье. Ранее она была представлена к Ордену Дружбы.