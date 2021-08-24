«Аталанта» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Давиде Дзаппакостой. Подробности соглашения не сообщаются. СМИ сообщали, что 29-летний Дзаппакоста подпишет с «Аталантой» контракт до 2025 года.

С 2017 года Дзаппакоста защищал цвета «Челси». В сезоне-2020/21 футболист выступал на правах аренды в «Дженоа» и отметился 4 голами и 2 передачами в 25 матчах. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

Ранее Дзаппакоста уже играл за «Аталанту» в сезоне-2014/15. Также в его карьере были «Исола Лири», «Авеллино», «Торино», «Рома». В сборной Италии он отыграл 13 матчей в период с 2016 по 2018 год.

Напомним, что цвета «Аталанты» защищает российский полузащитник Алексей Миранчук.