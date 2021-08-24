Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен вернуться в Англию в летнее трансферное окно. 36-летний форвард хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Окно в Английской премьер-лиге закрывается 31 августа.

Роналду уже играл в Манчестере, но за принципиального соперника «горожан» — «Манчестер Юнайтед». Форвард выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».

Из «Реала» португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром серии A с 29 мячами, однако туринцы рассматривают вариант продажи футболиста из-за его высокой зарплаты. В год Роналду получает 31 миллион евро, это в четыре раза выше, чем второй по зарплате игрок во всей серии A — одноклубник Криштиану Маттейс Де Лигт (8 млн евро в год).

Ранее сообщалось, что Роналду хочет приобрести «ПСЖ» в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал».