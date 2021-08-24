Бывший биатлонист сборной России, депутат Государственной думы РФ Сергей Чепиков выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. По неофициальным данным, лимит могут отменить или существенно смягчить. Сообщалось, что на собрании клубов РПЛ подавляющее большнство проголосовали за систему «10+15» (не больше 10 иностранцев в заявке на сезон).

«Я, конечно, не профессиональный футбольный эксперт, но тоже отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров, — цитирует Sport24 Чепикова. — Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые высказывали мне мнение, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесет ущерб по нашим академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать».

По мнению экс-биатлониста, Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров.

С 2020 года в России действует лимит «8+17» (не больше 8 иностранцев в заявке).