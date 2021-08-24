Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о готовности страны принять футболистов и футболисток из Афганистана, сообщает Football Italia.

Ранее издание Tuttosport выступило с обращением к федерации с просьбой оказать помощь игрокам-беженцам. Кроме того, ФИФА направляла правительствам нескольких стран письма с просьбой об экстренной эвакуации футболисток Афганистана, которые опасаются за свою безопасность и жизнь.

Гравина заявил, что в федерации обеспокоены ситуацией в Афганистане и готовы принять футболистов и футболисток, которые захотят получить убежище в Италии.

Напомним, что запрещённое в России движение «Талибан» в начале августа установило контроль над большей частью Афганистана. 15 августа боевики вошли в Кабул. Многие афганцы в экстренном порядке бежали из страны.