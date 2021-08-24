Россиянка Варвара Грачёва стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Чикаго. В матче второго круга 88-я ракетка мира одолела румынку Ану Богдан. Первый сет завершился победой Грачёвой со счётом 7:5, во втором Богдан снялась с матча из-за травмы при счёте 3:1 в пользу российской теннисистки.

Матч длился 1 час 25 минут, Грачёва успела взять три подачи соперницы и проиграла одну свою, один раз подала навылет против двух эйсов у соперницы. Россиянка допустила четыре двойных ошибки, Богдан — две.

Соперницей Грачёвой по четвертьфиналу станет украинка Марта Костюк. Восьмая ракетка турнира во втором круге переиграла Кайю Канепи из Эстонии — 6:2, 6:3.