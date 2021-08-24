Защитник «Спартака» Павел Маслов перенёс операцию, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний игрок был прооперирован в одной из клиник Финляндии.

«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив, — пояснил главный врач «Спартака» Глеб Чернов. — Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырехглавых мышц».

Отмечается, что на восстановление Маслова потребуется около 5 месяцев, так что в осенней части чемпионата он точно не сыграет.

Маслов из-за травмы не выходил на поле с прошлого сезона. В чемпионате России-2021/22 он провёл 25 матчей, а также вышел на поле в трёх играх Кубка страны.