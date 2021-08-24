СКА обыграл «Сочи» в стартовом матче товарищеского турнира имени Николая Пучкова — 4:1.

Сочинцы открыли счёт на третьей минуте — Павел Шэн реализовал большинство. Армейский клуб забросил ответную шайбу до перерыва: на 18-й минуте отличился Иван Морозов с передачи Захара Бардакова.

Во втором периоде Морозов в большинстве оформил дубль на 30-й минуте. Ассистировали ему Владислав Каменев и Мальте Стремвалл.

В третьем периоде сперва Бардаков на 55-й минуте забросил шайбу с передачи Данилы Галенюка, а затем 16-летний Матвей Мичков за 51 секунду до конца матча установил окончательный счёт встречи с передачи Арсения Бринкмана.

Ранее в стартовой игре турнира «Торпедо» вырвало победу у обладателя Кубка Гагарина «Авангарда» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

25 августа «Авангард» встретится с «Северсталью» (начало — в 15:00), а СКА сыграет с «Торпедо» (19:30).