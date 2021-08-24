В Токио прошла церемония открытия Паралимпиады. СКА победил «Сочи» на товарищеском турнире. На Сердара Азмуна появился новый претендент. Самое интересное в мире спорта 24 августа – в дайджесте Nevasport.

Контракт Карпина будет автоматически продлен, если сборная России выйдет в стыки

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, на каких условиях заключён контракт с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«С Карпиным мы сотрудничаем по тому контракту, который был подписан. Он будет автоматически продлён в декабре, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах — в таком случае он станет действовать до марта», — сказал Дюков.

«Лион» хочет успеть подписать Азмуна до закрытия трансферного окна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему входит в сферу интересов «Лиона». Как сообщает Foot Mercato, французский клуб хочет подписать контракт с иранцем до закрытия летнего трансферного окна.

Состоялось открытие Паралимпиады в Токио

В Токио (Япония) стартуют летние Паралимпийские игры. Сегодня, 24 августа, состоялась официальная церемония открытия. Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Россия будет представлена 242 спортсменами, из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне будут выступать под названием «команда ПКР», нейтральным флагом и гимном.

Губерниев заявил, что делегация Украины ушла с церемонии открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с Россией

Комментатор Дмитрий Губерниев, работавший на церемонии открытия Паралимпиады в Токио, рассказал об инциденте во время мероприятия. По его словам, делегация Украины покинула церемонию, чтобы не стоять рядом с Россией.

При этом и.о. главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков опроверг слова Губерниева, заявив, что «сказочники на ровном месте придумывают скандал».

Россиянка Грачёва сыграет с украинкой Костюк в четвертьфинале турнира в Чикаго

Россиянка Варвара Грачёва стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Чикаго. В матче второго круга 88-я ракетка мира одолела румынку Ану Богдан. Первый сет завершился победой Грачёвой со счётом 7:5, во втором Богдан снялась с матча из-за травмы при счёте 3:1 в пользу российской теннисистки. Соперницей Грачёвой по четвертьфиналу станет украинка Марта Костюк.

СКА победил «Сочи» в стартовом матче турнира имени Пучкова

СКА обыграл «Сочи» в стартовом матче товарищеского турнира имени Николая Пучкова — 4:1. Ранее в стартовой игре турнира «Торпедо» вырвало победу у обладателя Кубка Гагарина «Авангарда» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

25 августа «Авангард» встретится с «Северсталью» (начало — в 15:00), а СКА сыграет с «Торпедо» (19:30).

США всухую разгромили Россию на женском ЧМ по хоккею

Сборная США крупно победила Россию в матче группового турнира женского чемпионата мира по хоккею — 6:0. Голами у американок отметились Бритта Кёрл, Хилари Найт, Ли Стеклейн, Келли Паннек (в большинстве), Эбби Мёрфи (в большинстве) и Джесси Комфер.

Определились 29 из 32 участников Лиги чемпионов-2021/22

Стали известны первые три команды, пробившиеся в групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22 из отборочного турнира. Ими стали швейцарский «Янг Бойз», португальская «Бенфика» и шведский «Мальмё».