Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о планах, которые хочет реализовать после наступления совершеннолетия. 24 августа спортсменке исполнилось 18 лет.

«Если я захочу что-то сделать сама, мне не нужно будет никого спрашивать и ничего обсуждать. Я просто пойду и сделаю это, — цитирует «Чемпионат» Косторную. — Хочется получать от жизни максимум. Всё только начинается. Я хочу прыгнуть в Скайпарке в Сочи с 200-метровой вышки, и вот с сегодняшнего дня я могу это сделать. До этого нельзя было».

Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница финала «Гран-при»-2019, дважды брала медали чемпионатов России, завоёвывала серебро юниорского ЧМ.