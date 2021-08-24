Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал понять, что не хочет вспоминать о своём браке с Аланой. Пара была жената с 2013 года, а в 2021-м объявила о разводе. Алана обвинила бывшего мужа в измене и попытках отсудить у неё право воспитывать детей и требованиях выплатить ему алименты.

«Все эти истории — прошлое. У меня есть прекрасная женщина, с которой я хочу семью, детей, просто жить и получать удовольствие, — приводит «Матч ТВ» слова Мамаева. — Приехал к маме, которая переживает тяжелый период из-за потери отца. Она говорит: «Я так рада за тебя сейчас. Это девушка, которая любит тебя. Я никогда не видела в Алане, что тебя любят. Просто смотрю на вас и счастлива за тебя». Когда это слышу, я все то, что было до Нади, хочу оставить позади. Дети и так будут моими детьми».

Футболист добавил, что это последний его комментарий по теме развода с Аланой. По его словам, сейчас он хочет жить в новой семье и просто играть в футбол.

«Когда это интервью закончится, от меня больше не будет ни одного комментария по этому поводу», — добавил футболист.

Данное интервью вышло на канале «Матч ТВ». Ранее стало известно, что автор интервью комментатор Нобель Арустамян выступил против его публикации, а когда его просьбам не вняли, объявил об уходе с канала.