«Спартак» подписал контракт с защитником «Галатасарая» Маркао, утверждает Твиттер Sqenf Foot. По данным источника, московский клуб заключил соглашение сроком на четыре сезона. Сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» рассматривает большую группу центральных защитников для возможного усиления, и Маркао входил в неё.

Сообщалось также, что интерес к 25-летнему Маркао проявляет «Зенит», который якобы предлагал за него 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маркан провел 42 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Галатасараем» был рассчитан до 30 июня 2024 года.

16 августа Маркао был дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата Турции за удар собственного одноклубника Керема Актюркоглу во время матча с «Гиресунспором» (2:0).