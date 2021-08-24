Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в резкой форме прокомментировала решение комментатора Нобеля Арустамяна покинуть канал. Журналист объявил об уходе с «Матч ТВ» 24 августа в связи с интервью с хавбеком «Ростова» Павлом Мамаевым. Арустамяну не понравился характер интервью и он просил, чтобы оно не выходило в эфир. Его просьбам не вняли, после чего комментатор написал заявление по собственному желанию.

«Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съемок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира», — написала Канделаки в Телеграме.

Также генпродюсер выразила недоумение, что Арустамян ранее взял интервью у нового главного тренера сборной России Валерия Карпина не для телеканала, а для собственного YouTube-канала.

Также Канделаки прокомментировала содержание интервью Мамаева, где много времени было уделено его скандальному разводу с бывшей женой Аланой.

«Личная жизнь — это часть спорта. Драма и человеческие отношения — важнейшие составляющие спорта. Настоящий журналист — тот, кто может безболезненно поговорить в том числе и на тему личных взаимоотношений, — заявила Канделаки. — Задачи «копаться в грязном белье» не было, была задача дать зрителю возможность узнать, почему может закончиться любовь и начаться ненависть, и как это может отразиться на карьере бывшего игрока сборной».