Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его коллега из сборной Германии Йоахим Лёв возглавят сборную ветеранов мира на турнире Star Revival, утверждает «Спорт-Экспресс».

В турнире, помимо сборной мира, примут участие ветераны «Баварии», а также команды Восточной и Западной Австрии. Стало известно, что в турнире сыграют такие звёзды прошлого, как Лотар Маттеус, Джованни Элбер, Клаус Аугенталер, Отто Конрад, Лука Тони.

Накануне старта Черчесов вместе с Конрадом, Элбером и Аугенталером записал клип на песню «Никто после нас этого не сделает».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год и оставил команду после провала на Евро-2020. Лёв также оставил сборную Германии после чемпионата Европы после 15 лет работы.

Черчесов с 1993 по 1995 год защищал цвета дрезденского «Динамо», а с 1996 по 2002 год выступал в австрийском «Тироле». С последними он выиграл три чемпионата Австрии подряд, Кубок и два Суперкубка страны. В Австрии Черчесов также начал тренерскую карьеру, работая в «Куфштайне» и «Ваккер Тироле».