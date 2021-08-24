Сборная США крупно победила Россию в матче группового турнира женского чемпионата мира по хоккею — 6:0. Голами у американок отметились Бритта Кёрл, Хилари Найт, Ли Стеклейн, Келли Паннек (в большинстве), Эбби Мёрфи (в большинстве) и Джесси Комфер.

После трёх игр россиянки с одной победой (3:1 со Швейцарией) и двумя поражениями (1:5 от Канады, 0:6 от США) занимают третье место в таблице группы A. 25 августа подопечные Евгения Бобарико завершат групповой раунд матчем с Финляндией.

Напомним, что все пять участниц группы A проходят в четвертьфинал, куда также пробьются три лучших команды группы B. В предварительном раунде команды определят соперников по первому этапу плей-офф, который состоится 28 августа.

Чемпионат мира по хоккею среди женщин проводился 19 раз. 10 раз его выигрывала Канада, 9 — США, причем американки выиграли пять последних финалов подряд. В предыдущем розыгрыше впервые в истории в финале сошлись не две североамериканские сборные — США играли с Финляндией. Сборная России три раза завоёвывала бронзовые медали — в 2001, 2013 и 2016 году.