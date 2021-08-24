Стали известны первые три команды, пробившиеся в групповой раунд Лиги чемпионов-2021/22 из отборочного турнира. Ими стали швейцарский «Янг Бойз», португальская «Бенфика» и шведский «Мальмё».

«Янг Бойз» в четвёртом раунде квалификации по сумме двух матчей прошёл венгерский «Ференцварош». Обе игры завершились с одинаковым счётом 3:2 в пользу «Янг Бойз».

«Бенфика» в домашней встрече обыграла нидерландский ПСВ 2:1, а в ответной осталась в меньшинстве после удаления Лукаса Верисимо на 32-й минуте. Однако лиссабонцы удержали устраивавшую их нулевую ничью. Напомним, что в третьем отборочном раунде раунде «Бенфика» дважды победила «Спартак» со счётом 2:0.

Наконец «Мальмё» уступил болгарскому «Лудогорцу» в ответной встрече 1:2, но пробился в группу за счёт победы 2:0 в первой игре.

Оставшиеся три участника определятся в матчах 25 августа:

«Брённбю» (Дания) — «Зальцбург» (Австрия). Первая игра — 1:2

«Динамо» (Хорватия) — «Шериф» (Молдавия). Первая игра — 0:3

«Шахтёр» (Украина) — «Монако» (Франция). Первая игра — 1:0

Напомним, что в составе «Монако» играет россиянин Александр Головин.

Напрямую в Лигу чемпионов в числе прочих пробился чемпион России «Зенит», который в жеребьёвке будет распределён в третью корзину.

Жеребьёвка группового этапа состоится 26 августа в Монако, а сам групповой этап пройдёт с 14 сентября по 8 декабря.