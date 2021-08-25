Женская сборная России по волейболу сегодня, 25 августа, сыграет с командой Сербии в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Игра состоится в Белграде на стадионе «Штарк-Арена». Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

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Подопечные Серджо Бузато после трех туров занимают второе место в таблице группы А, имея в своем активе семь очков. На старте турнира они обыграли сборную Франции, затем уверенно победили Азербайджан. После этого россиянки уступили в пятисетовом матче сборной Бельгии, за что получили одно очко.

Сборная Сербии набрала 9 очков в трех матчах, обыграв поочередно Боснию и Герцеговину, Францию и Бельгию.