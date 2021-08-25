Петербургский СКА сегодня, 25 августа, сыграет с нижегородским «Торпедо» в рамках предсезонного товарищеского турнира имени Пучкова.

Игра пройдёт на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА здесь.

Отметим, на предыдущем предсезонном турнире СКА занял второе место, в финальном матче проиграв казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:0.

Обе команды стартовали с побед на турнире имени Пучкова. СКА обыграл «Сочи» со счётом 4:1, а «Торпедо» сумел победить омский «Авангард» со счётом 3:2. Пока они лидируют в турнирной таблице. Также участие в турнире принимает череповецкая «Северсталь».