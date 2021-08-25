Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американкой Кэти Макнелли и вышла в третий круг турнира WTA 250 в Кливленде.

Игра состоялась на главном корте центра «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и заняла три сета. Счёт в матче 2:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной. Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты.

На счету Касаткиной три эйса и одна двойная ошибка, её соперница сделала всего одну подачу навылет и также допустила одну двойную ошибку. 6/11 брейк-пойнтов Касаткиной оказались успешными, её соперница реализовала 5/12 брейков.

В следующем раунде Дарья Касаткина, первый номер посева на этом турнире, сыграет с представительницей Польши Магдой Линнетт.

Призовой фонд турнира в Кливленде составляет 300 тысяч долларов.