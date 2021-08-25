Футбольный агент Мино Райола хочет затребовать для своего клиента, форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, зарплату в 50 миллионов евро в год.

По информации немецкого издания SportBild, Райола требует, чтобы в случае трансфера в новый клуб Холанд зарабатывал 50 миллионов евро в год, а также настаивает на комиссионных для себя в размере 40 миллионов евро за сделку.

СМИ также сообщают, что в следующем году сумма выкупа Холанда из «Боруссии» будет составлять 75 миллионов евро, но может подрасти до 90 миллионов евро за счет прописанных бонусов.

Напомним, в текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 4 матча в составе дортмундской «Боруссии», на его счету 5 голов и три результативных передачи. Его текущий контракт с клубом заключен до июня 2024 года.