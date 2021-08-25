Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, продюсер ледовых шоу Илья Авербух и его супруга, актриса Елизавета Арзамасова раскрыли имя новорождённого сына.

В своем «Инстаграме» Арзамасова опубликовала фото маленькой ножки сына и рассказала о том, какое же имя они с мужем выбрали для ребёнка.

«Ну а теперь знакомьтесь ближе: наш Лев Ильич! Левушка», – написала Арзамасова.

Напомним, Лев Авербух появился на свет 14 августа, это первый ребенок пары.

Также у Ильи Авербуха есть старший сын Мартин, ему 16 лет. Он родился в браке Авербуха с его экс-партнершей по льду Ириной Лобачевой, они были женаты с 1995 по 2007 годы и вместе стали серебряными призерами Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.