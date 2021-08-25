Женская сборная России по хоккею сегодня, 25 августа, сыграет с командой Финляндии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проводится в Канаде.

Матч состоится на стадионе «УинСпорт Арена» в Калгари. Начало встречи назначено на 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Российские хоккеистки начали турнир с победы над командой Швейцарии со счётом 3:1. Затем сборная России потерпела два разгромных поражения — от сборных Канады (1:5) и США (0:6).

Финские хоккеистки пока не набрали на турнире ни одного очка. Они по разу уступили командам США и Канады со счетом 0:3 и 3:5.

На групповом этапе принимают участие 10 команд, в плей-офф смогут выйти восемь команд.