Российская фигуристка, воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина исполнила каскад из четверного тулупа и тройного риттбергера на тренировке.

Видео с рабочим исполнением каскада появилось в официальном «Инстаграме» академии.

«Анастасия Зинина работает над сложным каскадом 4Т+3Lo и готовится к своим первым соревнованиям сезона», — говорится в подписи к видеоролику.

Анастасия Зинина будет принимать участие в Первенстве Москвы среди юниоров, соревнования проводятся на второй арене ДС «Мегаспорт» с 24 по 27 августа.

Ранее эта фигуристка исполняла сольный четверной тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом. До 2021 года Зинина работала в группе Светланы Пановой в школе «Снежные Барсы».