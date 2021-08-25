Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на сообщение Дмитрия Губерниева о том, что биатлонист Матвей Елисеев без указания тренеров провёл имитацию в гору на сборе на Семинском перевале и почувствовал себя плохо.

После этого Каминский якобы предложил снять Елисеева с централизованной подготовки. Слова Каминского цитирует агентство РИА Новости.

«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело», — отметил тренер, добавив, что рассказывая подобное, можно нанести ущерб и команде, и Елисееву.

Каминский попросил не раздувать историю, поскольку её, возможно, ещё решат нормально.

«Первое, что нужно сделать – не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе – не навредить конкретному спортсмену. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена, попытаться сделать его лучше», – сказал Каминский.