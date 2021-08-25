Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в команде Ангелина Мельникова рассказала о том, что может не успеть подготовиться к чемпионату мира в Японии.

Слова Мельниковой цитирует портал РИА Новости. По словам гимнастки, она возобновит тренировки и уже примет решение относительно продолжения карьеры.

«Но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату миру (в октябре). Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок», — сказала Мельникова, добавив, что после встречи останется месяц до турнира, а это очень мало.

«Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду», — сказала Мельникова.

Напомним, чемпионат мира по спортивной гимнастике примет японский город Китакюсю.