Российский фигурист, четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун сделал предложение своей девушке — гимнастке Евгении Левановой.

В «Инстаграме» гимнастки появилась фотография с яхты в Черном море на фоне заката, спортсменка демонстрировала на камеру обручальное кольцо.

«Да! 23.08.2021», — написала под фото Левандова.

Отметим, Максим Ковтун и Евгения Леванова встречаются друг с другом уже долгое время. Леванова становилась пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Летние Олимпийские игры в Токио ей пришлось пропустить из-за тяжелой травмы и долгого восстановления.

Максим Ковтун два года назад завершил спортивную карьеру.