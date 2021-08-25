По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было обнаружено 19 536 новых заболевших во всех регионах страны.

В общей сложности, в России было проведено 176,1 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Выявлено более 6,8 миллионов случаев заражения COVID-19, из которых 6 073 157 человека выздоровели, а 178 423 человека не смогли победить болезнь и скончались.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Москве — 1402 новых заражённых. В Санкт-Петербурге число новых случаев за сутки составляет 1385, ещё 776 человек заболели за сутки в Московской области.

В мире число заболевших коронавирусом за все время пандемии достигло отметки в 213,2 миллиона человек. Лидируют по числу заболевших США и Индия с результатом в 38 млн и 32 млн человек соответственно.