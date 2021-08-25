Президент Континентальной Хоккейной Лиги Алексей Морозов высказался об информации о том, что российский хоккеист Илья Ковальчук принял решение завершить спортивную карьеру.

Слова Морозова цитирует портал Sport24.

«Я с ним виделся два дня назад. То, что было написано в прессе о завершении карьеры, ложь. Он смотрит, ищет команду. Взрослый человек, все понимает», — заявил Морозов, добавив, что прямо сейчас Ковальчук рассматривает предложения и из НХЛ, и из России.

Напомним, сейчас Илье Ковальчуку 38 лет, в прошлом сезоне он в составе омского «Авангарда» завоевал Кубок Гагарина, после чего покинул команду. Сейчас Ковальчук находится без клуба.