Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о том, как проходило возвращение фигуристки Евгении Медведевой в группу к Этери Тутберидзе.

Слова Лайшева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я содействовал тому, чтобы Женя и Этери помирились. Да и в общем, чтобы вокруг Тутберидзе была атмосфера добра, тепла и дружбы. Женя очень рано признала свои ошибки!», — отметил специалист, добавив, что многие спортсмены в 40-50 лет кусают локти и жалеют о ссорах с тренером.

По мнению директора, закон должен исполнятся как в армии. «Если тренер не прав, то посмотри пункт первый, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности», — отметил Лайшев, добавив, что Медведеву в этой ситуации он хвалит и считает большим молодцом.